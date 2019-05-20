Из Amrah Bank в Банк ВТБ Азербайджан осуществлен трансфер

​Из Amrah Bank в Банк ВТБ Азербайджан осуществлен трансфер

20 мая, 2019 13:08

https://report.az/storage/news/be68c0195ef2c78bad356837911371db/59a3cbe1-597a-4f28-ba08-71513fd42217_292.jpg Директор департамента развития бизнеса и маркетинга Amrah Bank Шафига Гаджиева (Гусейнова) уволилась. Как сообщает Report, она назначена руководителем отдела документарных операций и торгового финансирования ОАО "Банк ВТБ Азербайджан".

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