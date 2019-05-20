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Из Amrah Bank в Банк ВТБ Азербайджан осуществлен трансфер

​Из Amrah Bank в Банк ВТБ Азербайджан осуществлен трансфер

Директор департамента развития бизнеса и маркетинга Amrah Bank Шафига Гаджиева (Гусейнова) уволилась.

Как сообщает Report, она назначена руководителем отдела документарных операций и торгового финансирования ОАО "Банк ВТБ Азербайджан".

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