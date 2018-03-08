Инвестиции в криптовалюты вытесняют золото и облигации

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Криптовалюты обошли золото и облигации по росту привлекательности инвестиций.

Как сообщает Report со ссылкой на исследование Knight Frank - The Wealth Report 2018, за год интерес к этому инвестиционному инструменту вырос на 16%.

Инвестиции в акции непубличных компаний выросли на 39%, наличные — на 29%, предметы роскоши — на 29%, золото — 15%, облигации — 6%.

В отчете отмечено, что в 2017 году среди частных и институциональных инвесторов наибольшим спросом пользовались акции (+52%). На втором месте — недвижимость (+40%).