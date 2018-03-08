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    Инвестиции в криптовалюты вытесняют золото и облигации

    Интерес к криптовалютам вырос на 16%

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Криптовалюты обошли золото и облигации по росту привлекательности инвестиций.

    Как сообщает Report со ссылкой на исследование Knight Frank - The Wealth Report 2018, за год интерес к этому инвестиционному инструменту вырос на 16%.

    Инвестиции в акции непубличных компаний выросли на 39%, наличные — на 29%, предметы роскоши — на 29%, золото — 15%, облигации — 6%.

    В отчете отмечено, что в 2017 году среди частных и институциональных инвесторов наибольшим спросом пользовались акции (+52%). На втором месте — недвижимость (+40%).

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