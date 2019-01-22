Инвестиции в финансовый сектор Азербайджана выросли почти втрое

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Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В 2018 году на долю финансовой и страховой деятельности пришлось 41,9 млн манатов или 0,2% инвестиций в Азербайджане.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это в 2,8 раза превышает показатель за 2017 год.
В прошлом году на развитие экономической и социальной отраслей из всех источников финансирования в основной капитал было направлено 17 238,2 млн манатов, что на 4,4% ниже показателя за предыдущий год.
Nərmin RəhimovaАвтор новости