Инвестиции в финансовый сектор Азербайджана выросли почти втрое

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В 2018 году на долю финансовой и страховой деятельности пришлось 41,9 млн манатов или 0,2% инвестиций в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, это в 2,8 раза превышает показатель за 2017 год.

В прошлом году на развитие экономической и социальной отраслей из всех источников финансирования в основной капитал было направлено 17 238,2 млн манатов, что на 4,4% ниже показателя за предыдущий год.