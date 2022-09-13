О нас

Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 7%

Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 7% В январе-августе этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 9 117 млн манатов или на 6,9% больше средств, чем за аналогичный период прошлого года.
Финансы
13 сентября 2022 г. 12:48
Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 7%

В январе-августе этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 9 117 млн манатов или на 6,9% больше средств, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, информацию об этом распространил Госкомстат.

За последний год инвестиции в нефтегазовый сектор сократились на 13,1%, а в ненефтегазовый сектор выросли на 22,5%.

В структуре инвестиций 5 306,3 млн манатов или 58,2% пришлось на сферу производства продукции, 3 292 млн манатов или 36,1% - на сферу услуг, 518,7 млн манатов или 5,7% - на строительство жилых домов.

За 8 месяцев из направленных в основной капитал средств 6 843,3 млн манатов или 75,1% составили внутренние средства, 6 642,6 млн манатов или 72,9% были потрачены на выполнение строительно-монтажных работ.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, средства учреждений и организаций составили 51%, бюджетные средства – 34,5%, личные средства населения – 7,2%, прочие средства – 4,4%, банковские кредиты – 2,9%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 7% artıb

Самое важное

Председатель комитета: Должна быть создана безопасная зона вблизи азербайджанской границы
Председатель комитета: Должна быть создана безопасная зона вблизи азербайджанской границы
13 сентября 2022 г. 11:45
МИД Азербайджана: Армения в течение последнего месяца постоянно обстреливает наши позиции и гражданское население
МИД Азербайджана: Армения в течение последнего месяца постоянно обстреливает наши позиции и гражданское население
13 сентября 2022 г. 09:36
МИД: Любые шаги против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана будут решительно пресечены
МИД: Любые шаги против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана будут решительно пресечены
13 сентября 2022 г. 07:49
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
Реальность, вызванная провокациями Армении - создание буферной зоны у границы с Азербайджаном
13 сентября 2022 г. 03:29
Минобороны: Ответные меры направлены на пресечение провокаций Армении
Минобороны: Ответные меры направлены на пресечение провокаций Армении
13 сентября 2022 г. 02:02
Министерство обороны обратилось к СМИ и пользователям соцсетей
Министерство обороны обратилось к СМИ и пользователям соцсетей
13 сентября 2022 г. 01:44
МО: Подразделения Азербайджанской армии не целятся в гражданскую инфраструктуру
МО: Подразделения Азербайджанской армии не целятся в гражданскую инфраструктуру
13 сентября 2022 г. 01:29
В результате провокации Армении есть потери среди личного состава армии Азербайджана
В результате провокации Армении есть потери среди личного состава армии Азербайджана
13 сентября 2022 г. 01:24
Ильхам Алиев: Сотрудничество Азербайджана и Великобритании будет развиваться и впредь
Ильхам Алиев: Сотрудничество Азербайджана и Великобритании будет развиваться и впредь
12 сентября 2022 г. 18:08
Президент Азербайджана поздравил Карла III
Президент Азербайджана поздравил Карла III
12 сентября 2022 г. 18:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi