Инвестиции в экономику Азербайджана выросли на 7%

В январе-августе этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 9 117 млн манатов или на 6,9% больше средств, чем за аналогичный период прошлого года.

В январе-августе этого года в основной капитал в Азербайджане было направлено 9 117 млн манатов или на 6,9% больше средств, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, информацию об этом распространил Госкомстат.

За последний год инвестиции в нефтегазовый сектор сократились на 13,1%, а в ненефтегазовый сектор выросли на 22,5%.

В структуре инвестиций 5 306,3 млн манатов или 58,2% пришлось на сферу производства продукции, 3 292 млн манатов или 36,1% - на сферу услуг, 518,7 млн манатов или 5,7% - на строительство жилых домов.

За 8 месяцев из направленных в основной капитал средств 6 843,3 млн манатов или 75,1% составили внутренние средства, 6 642,6 млн манатов или 72,9% были потрачены на выполнение строительно-монтажных работ.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, средства учреждений и организаций составили 51%, бюджетные средства – 34,5%, личные средства населения – 7,2%, прочие средства – 4,4%, банковские кредиты – 2,9%.