Инвестиции в экономику Азербайджана сократились на 26%

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ За январь-октябрь этого года на развитие экономической и социальной сферы из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 11 889,2 млн. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на данные официальной статистики, в годовом исчислении объем инвестиций сократился на 26,3%.

На строительство производственных объектов потрачено 80,7%, объектов сферы услуг - 15,2%, жилых домов общей площадью 1 373,8 тыс. кв. м – 4,1% общего объема средств.

Инвестиции в государственный сектор составили 32,7%, негосударственный сектор – 67,3% общего объема инвестиций. На строительно-монтажные работы израсходовано 72,4% средств, направленных в основной капитал. Из внутренних источников в основной капитал направлено 40,9% общих инвестиций.

В общем объеме инвестиций, направленных в основной капитал, на долю средств учреждений и организаций пришлось 8 168,4 млн. манатов, банковских кредитов - 1 265,6 млн. манатов, бюджетных средств - 1 634,8 млн. манатов, средств внебюджетных фондов - 125,5 млн. манатов, личных средств населения - 431,6 млн. манатов.