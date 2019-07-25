FIMSA: Иностранные инвесторы привлекаются к страховому рынку Азербайджана

В Азербайджане начат процесс анализа законодательства в связи с привлечением иностранных инвесторов на страховой рынок страны, а также приведению страхового законодательства в соответствие с международными принципами страхования.

Об этом сообщил Report начальник департамента контроля за страховой деятельностью Палаты надзора за финансовыми рынками (FIMSA) Фирдовси Агаширинов.

По его словам, инвестиционная привлекательность страхового сектора возрастет в результате реализации мероприятий, предусмотренных в плане мероприятий по развитию страхового сектора, утвержденном распоряжением Кабинета министров от 21 мая 2019 года.

Кроме того, презентация инвестиционных возможностей страхового рынка Азербайджана для представителей зарубежных стран состоялась в рамках международного форума "Страховой рынок Азербайджана: возможности и тренды" 28 июня 2019 года.

В настоящее время доля зарубежного капитала на страховом рынке Азербайджана не превышает 10%, максимальный лимит участия иностранного капитала в общем объеме уставного капитала страховых компаний составляет 100% с 1 января 2017 года.

Наряду с этим иностранные юридические и физические лица имеют доступ к рынку, хотя такие права имели иностранные страховщики до 2015 года.

Отметим, что до 2008 года доля участия иностранного капитала в капитале одной компании не могла превышать 49 процентов. Однако после вступления в силу Закона "О страховой деятельности" в марте 2014 года был установлен лимит на общий капитал всего страхового рынка. Это означает, что ограничение на учреждение компании со 100% иностранным капиталом было снято.

В настоящее время в Азербайджане действуют 22 страховые компании, и только в одной из них (AXA Mbask) участвует иностранный капитал.