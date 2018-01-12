Инфляция в Азербайджане достигла 12,9% в прошлом году

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане в 2017 году повысились на 12,9% по сравнению с 2016 годом.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за этот период продовольственные товары подорожали на 16,4%, непродовольственные товары – 11,6%, тарифы на оказываемые населению платные услуги – 9,3%.

В декабре прошлого года цены на потребительские товары и тарифы на услуги по сравнению с ноябрем выросли на 0,5%, в том числе, на продовольственные товары на 0,5%, непродовольственные товары – 0,2%, тарифы на оказываемые населению платные услуги остались неизменными.