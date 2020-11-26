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Индексы в Нью-Йорке изменились разнонаправленно

Индексы в Нью-Йорке изменились разнонаправленно Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии изменились разнонаправленно.
Финансы
26 ноября 2020 г. 03:39
Индексы в Нью-Йорке изменились разнонаправленно

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии изменились разнонаправленно.

Как передает Report, согласно данным, размещенным на сайте торговой площадки, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones понизился на 173,77 пункта (-0,58%) и остановился на уровне 29 872,47. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, опустился на 5,76 пункта (-0,16%), до отметки 3 629,65. Индекс электронной биржи NASDAQ вырос на 57,62 пункта (+0,48%), до уровня 12 094,40.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии выросла на 1,98%, до 45,8 долларов США за баррель.

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