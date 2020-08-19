О нас
Report Georgia

Индексы на бирже менялись разнонаправленно

Индексы на бирже менялись разнонаправленно Ключевые американские биржевые индексы к завершению сессии во вторник менялись разнонаправленно.
Финансы
19 августа 2020 г. 07:46
Индексы на бирже менялись разнонаправленно

Ключевые американские биржевые индексы к завершению сессии во вторник менялись разнонаправленно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из данных на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.

Промышленный индекс Dow Jones понизился на 65,89 пункта (-0,24%), до отметки 27 779,02. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 7,80 пункта (0,23%) и оказался на отметке 3 389,79, едва не дотянув до рекордного показателя 3 393,52, зарегистрированного в феврале до начала пандемии. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 82,37 пунктов (0,74%), до отметки 11 212,09.

Отметим, что стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 0,75%, до 42,57 долларов США за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,03%, до 2 013,70 долларов США за тройскую унцию.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Индекс S&P 500 обновил максимум
Индекс S&P 500 обновил максимум
18 августа 2020 г. 20:01
На валютном аукционе ЦБА спрос на доллар снизился
На валютном аукционе ЦБА спрос на доллар снизился
18 августа 2020 г. 14:24
В Азербайджане удвоился лимит безналичных платежей
В Азербайджане удвоился лимит безналичных платежей
18 августа 2020 г. 12:49
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.08.2020)
Основные показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (18.08.2020)
18 августа 2020 г. 10:36
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2020)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.08.2020)
18 августа 2020 г. 09:49
Илон Маск стал четвертым в рейтинге богатейших людей мира
Илон Маск стал четвертым в рейтинге богатейших людей мира
18 августа 2020 г. 04:29
Индексы на бирже менялись разнонаправленно
Индексы на бирже менялись разнонаправленно
18 августа 2020 г. 02:22
Курс биткойна достиг максимума с августа 2019 года
Курс биткойна достиг максимума с августа 2019 года
17 августа 2020 г. 21:22
Китай намерен расширять использование юаня в трансграничных операциях
Китай намерен расширять использование юаня в трансграничных операциях
17 августа 2020 г. 15:31
Японская экономика испытала беспрецедентный спад на фоне пандемии
Японская экономика испытала беспрецедентный спад на фоне пандемии
17 августа 2020 г. 15:10

Последние новости

08:23
В Мали объявили о создании Национального комитета спасения народа Другие страны
08:22
На юго-западе Китая пять человек пропали без вести после схода оползня Другие страны
08:14
Финал сериала «Сверхестественное» выйдет в ноябре Шоу-бизнес
07:46
Индексы на бирже менялись разнонаправленно Финансы
07:35
В Баку мужчина упал со столба и сломал позвоночник Происшествия
06:57
Куба на днях начнет клинические испытания вакцины против COVID-19 Здоровье
06:21
Байдена утвердили кандидатом в президенты США от демократов Другие страны
05:52
В Агстафе произошла авария, есть пострадавшие Происшествия
05:32
G7 в ближайшее время предложит план реформы ВОЗ Другие страны
04:20
Президент Мали объявил о своей отставке Другие страны
04:14
Лидеры стран ЕС проведут саммит по Беларуси Другие страны
04:04
В Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший Происшествия
03:45
ЭКОВАС приостановило участие Мали в руководящих органах сообщества Другие страны
03:14
Трюдо приостановил работу парламента Канады Другие страны
03:09
У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8 Другие страны
Вся новостная лента