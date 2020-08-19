Индексы на бирже менялись разнонаправленно

Ключевые американские биржевые индексы к завершению сессии во вторник менялись разнонаправленно.

Ключевые американские биржевые индексы к завершению сессии во вторник менялись разнонаправленно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из данных на сайте Нью-Йоркской фондовой биржи.

Промышленный индекс Dow Jones понизился на 65,89 пункта (-0,24%), до отметки 27 779,02. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 7,80 пункта (0,23%) и оказался на отметке 3 389,79, едва не дотянув до рекордного показателя 3 393,52, зарегистрированного в феврале до начала пандемии. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 82,37 пунктов (0,74%), до отметки 11 212,09.

Отметим, что стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 0,75%, до 42,57 долларов США за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,03%, до 2 013,70 долларов США за тройскую унцию.