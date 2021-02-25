Индекс Dow Jones побил рекорд на фоне заявления о сохранении политики ФРС

Джером Пауэлл: Пока рано беспокоиться об увеличении бюджетного дефицита или росте доходности гособлигаций

Фондовый индекс Dow Jones достиг рекордной отметки после того, как председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл сообщил, что регулятор пока не собирается менять курс монетарной политики.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", сейчас основное внимание удаляется восстановлению экономики, пострадавшей от пандемии, отметил он.

Глава ФРС сказал, что пока рано беспокоиться об увеличении бюджетного дефицита или росте доходности гособлигаций. «Сейчас не время отдавать приоритет этим проблемам»,— сказал он.

Индекс Dow Jones Industrial Average на момент закрытия рынка поднимался на 1,35%, или на 424,51 пункта, достигнув рекордных 31961,86 пункта. При этом ранее в ходе торгов он впервые превысил отметку в 32000 пунктов.

Министерство экономики США ранее назвало 2020 год худшим для экономики со времен Второй мировой войны. Глава ФРС отмечал, что на восстановление рынка труда до показателей, которые были до пандемии коронавируса, потребуется несколько лет.