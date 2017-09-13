IMF: Необходимо осуществить ряд структурных преобразований

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В ходе моего визита в Азербайджан я встретился с официальными лицами страны, президентом Азербайджана. Это помогло мне лучше понять происходящие в стране процессы.
Как сообщает Report, об этом журналистам сказал директор Департамента Среднего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (IMF) Джихад Азур.
По его словам, в ходе визита в Азербайджан также были обсуждены вопросы будущих инвестиций: "Вы знаете, что IMF сотрудничает с Азербайджаном в двух форматах. Первый связан с экономической политикой, второй с технической помощью. Азербайджанская сторона пока не обращалась за помощью. Пока мы также не планируем оказание помощи".
"На встречах с ЦБА, Палатой надзора за финансовыми рынками и министерством финансов мы обсудили также вопрос реструктуризации Международного банка Азербайджана и других банков", - сказал представитель IMF.
По мнению Азура, предпринятые правительством шаги по реструктуризации банков повысят доверие к банковскому сектору и создадут условия для привлечения инвестиций: "Мы не имеем конкретной позиции по курсу национальной валюты. Потому что Центробанк перевел манат в режим свободного плавания, и мы поддерживаем это. Если хотите восстановить экономику, надо провести реструктуризацию банковского сектора. Также необходимо осуществить ряд структурных преобразований".
Tural İbadlıАвтор новости