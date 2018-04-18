Ильхам Алиев: Мы должны еще больше снизить внешний долг государства

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "За последние 15 лет в Азербайджане были проведены экономические реформы, экономическим вопросам придается большое значение".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев на сегодняшней церемонии инаугурации.

"Только страны с сильной экономикой могут проводить независимую политику. Если вы зависите от кого-то, в том числе от иностранных кредитов, вы не сможете проводить независимую политику. Мы не нуждаемся во внешних заимствованиях, наоборот, сами выделяем кредиты. На сегодняшний день наш внешний долг составляет 20% ВВП. Я поставил задачу по дальнейшему сокращению внешнего госдолга в ближайшие годы", - сказал глава государства.

Президент заявил, что с 2003 года экономика Азербайджана выросла в 3,2 раза:

"Конечно, нефтяной фактор занимает особое место в этом росте, но наш ненефтяной экспорт увеличился в четыре раза за 15 лет. Это говорит о том, что наши экономические реформы показали высокую эффективность".