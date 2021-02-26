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IISS: Оборонные расходы в мире за 2020 год возросли на 4%

IISS: Оборонные расходы в мире за 2020 год возросли на 4% Две трети этого роста пришлись на военные бюджеты США и Китая
Финансы
26 февраля 2021 г. 15:12
IISS: Оборонные расходы в мире за 2020 год возросли на 4%

Расходы на оборону в мире по сравнению с 2019 годом возросли на 3,9% за 2020 год, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19 и экономические трудности.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в обнародованном обзоре Международного института стратегических исследований (IISS) - аналитического центра со штаб-квартирой в Лондоне.

"Глобальные расходы на оборону в 2020 году достигли 1,83 трлн доллара США - в реальном выражении годовой рост составил 3,9%", - говорится в отчете

Две трети этого роста пришлись на военные бюджеты США и Китая - увеличение оборонных затрат на 6,3% у США; а у Китая - на 5,2%, что меньше 2019 года (5,9%). При этом китайские программы строительства военно-морского флота частично повлияли на показатели общемирового увеличения оборонных расходов и их роста в Азии, отмечается в обзоре.

Больше всех в мире военных расходов приходится на США - 40%, или 738 млрд долларов США.

В 2020 году затраты на оборону росли и в Европе - на 2%.

При этом, считают аналитики, в будущем, даже с учетом роста оборонных расходов в Европе, стабилизация военного бюджета в США и замедление роста таких затрат в Азиатско-Тихоокеанском регионе, вероятно, снизит темпы возрастания оборонных расходов в 2021 году в мире.

Западные СМИ в свою очередь напоминают, что в 2019 году мировые оборонные расходы показали рост в 4% - рекордные цифры за целое десятилетие.

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