ГТК увеличил отчисления в госбюджет Азербайджана почти на 5%

Объем поступлений в госбюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в октябре 2019 года составил 395,211 млн манатов, что на 17,088 млн манатов или 4,5% превышает аналогичный показатель 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 17,550 млн манатов или 18,8% и составил 110,802 млн манатов.

В том числе объем поступлений по НДС увеличился на 1,175 млн манатов или 0,4% - до 264,861 млн манатов, акцизам понизился на 709 млн манатов или на 4,3% - до 15,831 млн манатов, дорожному налогу – на 928 тыс. манатов или 20%- до 3,717 млн манатов.