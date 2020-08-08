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Государство окажет помощь 107 тыс. частным и микро-предпринимателям 

Государство окажет помощь 107 тыс. частным и микро-предпринимателям  "Нынешний пакет финансовой поддержки будет распространяться на налогоплательщиков, получивших помощь в первый раз. Тек, кто выполняют свои обязательства и, в соответствии с призывом главы государства, не допустили серьезных сокращений".
Финансы
8 августа 2020 г. 12:55
Государство окажет помощь 107 тыс. частным и микро-предпринимателям 

"Нынешний пакет финансовой поддержки будет распространяться на налогоплательщиков, получивших помощь в первый раз. Тек, кто выполняют свои обязательства и, в соответствии с призывом главы государства, не допустили серьезных сокращений".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил заместитель министра экономики Ровшан Наджаф.

Он отметил, что указанным лицам будет выплачена помощь в размере месячного фонда их заработной платы: “250 манатов относится к частным и микро-предпринимателям. Подобная помощь была уже один раз оказана. Обратилось свыше 29 тысяч налогоплательщиков. Была выплачена помощь в размере 98 млн манатов.

Оплата была произведена в соответствии с ежемесячным фондом заработной платы. В то же время обратилось порядка 107 тыс. частных и микро-предпринимателей. На их счета были переведены 63,6 млн манатов. На втором этапе также предусмотрено оказание поддержки предпринимателям. То есть предприниматели, получившие поддержку на первом этапе, получат эту поддержку, даже если они уже не обратятся. В то же время до 10 августа было дано время для обращения тем предпринимателям, кто не подал заявку на первом этапе".

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Версия на азербайджанском языке Hökumət 107 min fərdi və mikro sahibkara maliyyə dəstəyi göstərəcək

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