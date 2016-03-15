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    ​Государственный таможенный комитет: Акцизные поступления сократились на 82%

    Объем поступлений в госбюджет по линии ГТК вырос на 32%

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в феврале текущего года составил 139 635,7 тыс. манатов, что на 33 851,45 тыс. манатов или 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос в 1,6 раз или на 24 513,96 тыс. манатов и составил 39 436,36 тыс. манатов.

    За февраль объем средств, поступивших с НДС, вырос на 14 192,08 тыс. манатов или 17,2% и составил 96 686,58 тыс. манатов, с акцизов сократился на 5 810,68 тыс. манатов или 81,71%, составив 1 300,76 тыс. манатов, с дорожных налогов вырос на 956,08 тыс. манатов или 76,13% и составил 2 212 тыс. манатов. 

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