​Государственный таможенный комитет: Акцизные поступления сократились на 82%

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в феврале текущего года составил 139 635,7 тыс. манатов, что на 33 851,45 тыс. манатов или 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос в 1,6 раз или на 24 513,96 тыс. манатов и составил 39 436,36 тыс. манатов.

За февраль объем средств, поступивших с НДС, вырос на 14 192,08 тыс. манатов или 17,2% и составил 96 686,58 тыс. манатов, с акцизов сократился на 5 810,68 тыс. манатов или 81,71%, составив 1 300,76 тыс. манатов, с дорожных налогов вырос на 956,08 тыс. манатов или 76,13% и составил 2 212 тыс. манатов.