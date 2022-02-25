Государственная налоговая служба в прошлом году вернула 139 млн манатов от НДС

В 2021 году Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана через уполномоченные банки вернула потребителям 138,5 млн манатов от налога на добавленную стоимость (НДС). В 2020 году эта цифра составила 33,4 млн манатов.

В 2021 году Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана через уполномоченные банки вернула потребителям 138,5 млн манатов от налога на добавленную стоимость (НДС). В 2020 году эта цифра составила 33,4 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной налоговой службы при Министерстве экономики Орхан Назарли на форуме “Налоговые реформы для инклюзивного и устойчивого развития: к добровольному взаимодействию с цифровой трансформацией”.

"В прошлом году объем оборота посредством онлайн-касс увеличился в 1,8 раза по сравнению с предыдущим годом и достиг 15,6 млрд манатов. В этом росте важная роль принадлежит проекту "Получи обратно НДС", - отметил О.Назарли.

По словам главы Госслужбы, в ближайшее время предусмотрен запуск новой версии портала e-taxes.gov.az: "Этот проект почти завершен и будет запущен в ближайшее время и позволит предпринимателям совершать операции в более простой и легкой форме".