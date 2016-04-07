Госнефтефонд Азербайджана снизит продажу валюты

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) во втором квартале может сократить объем трансфертов в госбюджет, так как в первом квартале бюджет исполнен с профицитом в размере 1 054,6 млн. манатов.

Как передает Report, за январь-март ГНФАР осуществил трансферт в госбюджет на сумму 1 660,0 млн. манатов. В целом, в 2016 году планируется трансферт в объеме 7 615 млн. манатов. Отметим, что в первом квартале фонд продал на организованных Центробанком Азербайджана регулярных валютных аукционах 1 253,6 млн. долларов США. С учетом среднего официального курса на отметке 1,58 AZN/USD ГНФАР скупил на этих аукционах 1 980 млн. манатов, из которых 1 660 млн. манатов трансфертировано в бюджет. В результате, в ГНФАР остается 300 млн. манатов дополнительных средств в национальной валюте.

Аналитическая группа Report считает, что если добавить к профициту бюджета разницу между полученными от продажи валюты средствами и фактической суммой трансферта, во втором квартале прогнозируется трансферт в бюджет в небольшом объеме. Если на валютном рынке не возникнет серьезного спроса, ГНФАР в апреле-июне, скорее всего, ограничится валютной интервенцией в объеме 200-300 млн. долларов.