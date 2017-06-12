Госнефтефонд Азербайджана более чем вдвое увеличил инвестиции в банковские депозиты

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Инвестиции Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в банковские депозиты на 1 января 2017 года составили 3,759 млрд манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на аудиторский отчет фонда, подготовленный компанией PWC-Azerbaijan.

Согласно отчету, это в 2,1 раза больше по сравнению с итогами 2015 года. Резкий рост произошел за счет размещения депозитов на 1,774 млрд манатов в Международном банке Азербайджана.

Фонд также увеличил сумму депозитов в четырех банках Турции. Так, в Zıraat Bankası эта цифра выросла на 10,6% - до 429 млн манатов, Akbank - 19,7% - до 280 млн манатов, İş Bankası - 9,2% - до 638 млн манатов, Garanti Bankası - 8,7% - до 638 млн манатов.