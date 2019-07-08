Госкомитет таможни Азербайджана увеличил бюджетные отчисления на 13% в июне

Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в июне 2019 года составил 331 663,5 тыс. манатов, что на 38 303,3 тыс. манатов или 13,05% превышает аналогичный показатель 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 9 325,4 тыс. манатов или 13,2%, составив 80 019,1 тыс. манатов.

В том числе объем поступлений по НДС увеличился на 25 369,2 тыс. манатов или 12,5% - до 227 727,6 тыс. манатов, акцизам – на 3 263,5 тыс. манатов или 18,8% - до 20 593,7 тыс. манатов, дорожному налогу – на 345,2 тыс. манатов или 11,6% - до 3 323,1 тыс. манатов.