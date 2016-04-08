​Goldman Sachs ухудшил прогноз по экономике России

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Американский инвестиционный банк Goldman Sachs ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2016 году до 0,5% с прежних 1,5%. Как передает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, 1,5% роста экономика России достигнет в первом квартале 2017 года.

"Goldman ранее прогнозировал рост на 1,5% в 2016 году, теперь же 1,5% показатель будет достигнут в течение 12 месяцев, которые завершатся в первом квартале 2017 года", - сказано в исследовании банка.

Банк России не смягчал денежно-кредитную политику более полугода - в прошлом году ЦБ поэтапно снижал ставку, однако с августа она "застыла" на уровне 11%. Однако далее политика регулятора, по мнению Goldman Sachs, будет более агрессивной. Эксперты банка считают, что ЦБ понизит ключевую ставку в июне на 0,5 процентного пункта (п.п.), а к середине 2017 года завершит цикл понижения ставки на 5 п.п.

В среду свой прогноз по России ухудшил Всемирный банк (ВБ). Согласно прогнозу ВБ, спад экономики России в 2016 году достигнет 1,9%, тогда как в декабре банк ожидал его на уровне 0,7%. Ухудшение прогноза обусловлено снижением цен на нефть.

Еще ранее появилась информации о том, что Международный валютный фонд (МВФ) вновь ухудшил экономический прогноз для России. По обновленному прогнозу, спад ВВП страны в 2016 г. составит 1,8%, в будущем году ожидается рост на 0,8%. В январе фонд прогнозировал в России в текущем году экономический спад на 1,0%, а в будущем - рост на 1,0%.

Напомним, Банк России ожидает в этом году спада ВВП РФ на 1,3-1,5% при среднегодовой цене нефти 30 долларов за баррель. По итогам 2015 года спад в экономике РФ составил 3,7%.