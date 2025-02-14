ГНС опубликовал список главных налогоплательщиков в 2024 году

Государственная налоговая служба (ГНС) опубликовала список юридических лиц, ставших крупнейшими налогоплательщиками в 2024 году.

Государственная налоговая служба (ГНС) опубликовала список юридических лиц, ставших крупнейшими налогоплательщиками в 2024 году.

Как сообщили Report в ГНС, реформы, проводимые налоговыми органами для повышения прозрачности, налоговой дисциплины и социальной ответственности, обеспечивают рост взаимного доверия между государством и частным сектором.

Эти шаги, повышающие уровень добровольного соблюдения налоговых обязательств предпринимателями, ускоряют переход к качественно новому этапу в бизнес-среде.