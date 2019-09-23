​ГНФАР выбрал компанию для аудита трехлетней финансовой деятельности

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) провёл процедуру привлечения тендерных заявок для аудита финансовой деятельности за 2019, 2020 и 2021 годы в соответствии с законодательством Азербайджана о государственных закупках.

Как сообщили Report в ГНФАР, по итогам оценки предложений, представленных действующими в Азербайджане авторитетными международными аудиторскими организациями, победителем была объявлена компания PricewaterhauseCoopers Azerbaijan.

Компания назначена аудитором для проверки финансовых показателей ГНФАР за 2019, 2020 и 2021 годы.