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ГНФАР выбрал компанию для аудита трехлетней финансовой деятельности

​ГНФАР выбрал компанию для аудита трехлетней финансовой деятельности

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) провёл процедуру привлечения тендерных заявок для аудита финансовой деятельности за 2019, 2020 и 2021 годы в соответствии с законодательством Азербайджана о государственных закупках.

Как сообщили Report в ГНФАР, по итогам оценки предложений, представленных действующими в Азербайджане авторитетными международными аудиторскими организациями, победителем была объявлена компания PricewaterhauseCoopers Azerbaijan.

Компания назначена аудитором для проверки финансовых показателей ГНФАР за 2019, 2020 и 2021 годы.

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