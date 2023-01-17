ГНФАР в декабре резко сократил продажи на валютных аукционах

На валютных аукционах, проведенных Центральным банком Азербайджана (ЦБА) в декабре 2022 года, продано 595,9 млн долларов США, из них 92,4 млн долларов США принадлежали Государственному нефтяному фонду (ГНФАР).

На валютных аукционах, проведенных Центральным банком Азербайджана (ЦБА) в декабре 2022 года, продано 595,9 млн долларов США, из них 92,4 млн долларов США принадлежали Государственному нефтяному фонду (ГНФАР).

Об этом сообщили в фонде в ответ на запрос Report.

"В связи с тем, что в 2022 году в государственный бюджет поступило больше средств, чем прогнозировалось, трансферт из ГНФАР в государственный бюджет сократился, что в конечном итоге сказалось на продажах валюты, осуществляемых фондом с целью покупки манатов", - говорится в заявлении.

В прошлом месяце ЦБА впервые после длительного перерыва пришлось выставить на аукцион часть своих валютных резервов (503,5 млн долларов США). Вместе с тем за месяц валютные резервы учреждения выросли на 1 026,5 млн долларов США или на 12,9%, с 7 969,2 млн долларов США до 8 995,7 млн долларов США.