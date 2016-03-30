​ГНФАР сегодня выставил на продажу 100 млн. долларов

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ Сегодня Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) посредством регулярных аукционов Центробанка Азербайджана (ЦБА) выставил на продажу 100 млн. долларов США. Об этом сообщили Report в банковских кругах.

Аналитическая группа Report считает, что на сегодняшнем аукционе ожидается низкий спрос, на самом минимальном уровне. Тем самым, прогнозируется официальный курс доллара на 31 марта на отметке 1,54 AZN/USD. К концу недели курс может упасть до 1,50 AZN/USD.