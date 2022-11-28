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ГНФАР повысит доходность средств

ГНФАР повысит доходность средств В 2023 году годовая доходность средств Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составит 2,05%.
Финансы
28 ноября 2022 г. 17:10
ГНФАР повысит доходность средств

В 2023 году годовая доходность средств Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) составит 2,05%.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты на бюджет фонда на следующий год.

Отмечается, что это на 0,35 процентных пункта больше, чем прогнозировалось на 2022 год.

В следующем году ГНФАР планирует достичь доходности 1,56% по долговым обязательствам и инструментам денежного рынка (на 0,86 процентных пункта больше, чем прогнозировалось в этом году), 3,64% по портфелю акций (на 1,06 процентных пункта меньше), 5% по портфелю недвижимости (на 0,2 процентных пункта меньше).

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