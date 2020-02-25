Глава регионального офиса ИБР в Турции прибудет в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

Глава регионального офиса Исламского банка развития в Анкаре Салех Джеласси посетит Азербайджан 27 февраля, сообщили Report из офиса.

По информации, в настоящее время в стране находится оценочная миссия Исламского банка развития: "ИБР и "Азерсу" ведут обсуждения по проекту реконструкции систем водоснабжения и канализации в регионах Азербайджана, а Агентство аграрного кредитования и развития, Международный фонд сельскохозяйственного развития (İFAD) и ИБР обсуждают совместно реализуемый "Проект комплексного развития сельских районов". Джеласси присоединится к обсуждениям в последний день".

Напомним, что "Проект комплексного развития сельских районов" общей стоимостью 103,8 млн долларов США стартовал в 2011 году. Исламский банк развития выделил на проект 66,4 млн долларов США, İFAD- 19,35 млн долларов США.

Проект реконструкции систем водоснабжения и канализации стартовал в 2012 году. Банк выделил на проект 200 млн долларов США.