Гендиректор "дочки" грузинского банка TBC в Азербайджане покидает должность

Новым главой небанковской кредитной организации может стать азербайджанец

Генеральный директор азербайджанской небанковской кредитной организации TBC Kredit Спартак Тетрашвили с января 2021 года покидает свою должность в связи с назначением его председателем правления TBC Bank Uzbekistan.

Об этом сообщили Report в TBC Kredit. "На днях ожидается назначение нового гендиректора, и не исключено, что это будет азербайджанец", - отметили в кредитной организации.

Как сообщил Report Спартак Тетрашвили, он покидает должность гендиректора TBC Kredit в Азербайджане в связи с истечением пятилетнего срока исполнения своих обязанностей. Что касается Yelo Bank, где он является советником, то эти обязанности Тетрашвили намерен исполнять еще пару месяцев.

По сообщению узбекских СМИ, Тетрашвили назначен на новую должность сроком на один год, но приступить к исполнению своих обязанностей он сможет только после получения положительного результата оценки от Центрального банка..

Спартак Тетрашвили является гендиректором TBC Kredit с 2015 года. До этого занимал должности менеджера агропроекта в Bank of Georgia, был директором АО «Agron Group», членом расширенного руководства Procredit Bank Georgia.

Напомним, что TBC Kredit - небанковская кредитная организация, которая работает в Азербайджане с 1999 года. В основном она фокусируется на секторах МСП, потребительских и ипотечных кредитов. Доля грузинского TBC Bank в капитале TBC Kredit составляет 100%.В 2018 году TBC Bank подписал соглашение о стратегическом партнерстве с азербайджанским инвестиционно-коммерческим банком (ИКБ) "Никойл" (ныне Yelo Bank) с целью развития своего азербайджанского бизнеса. После слияния TBC Bank будет владеть до 10% объединенной кредитной структуры.

"Реализация данного соглашения из-за кризиса временно приостановлена", - сказал С.Тетрашвили.

Грузинский банк вышел на банковский рынок Узбекистана в 2020 году. В апреле этого года Центробанк Узбекистана выдал лицензию грузинской компании TBC Bank Group PLC. Получив лицензию, TBC Bank стал вторым иностранным банком в Узбекистане, вышедшим на рынок после начала реформ.

TBC Bank вместе со своими дочерними компаниями является ведущей универсальной банковской группой в Грузии с общей долей рынка порядка 40% кредитов и небанковских депозитов.