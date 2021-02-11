Гендиректор ЦБА: Страховым компаниям не нужно считать выплаты потерей дохода

Влияние происходящих процессов, особенно на страховые рынки, возможности уклонения от негативных тенденций сектора являются ключевыми направлениями

Внешние финансовые потрясения, а также текущее состояние различных секторов экономики на фоне пандемии COVID-19, возможности развития и шаги, которые необходимо предпринять в этом направлении, являются приоритетными темами для обсуждения. Влияние происходящих процессов, особенно на страховые рынки, возможности уклонения от негативных тенденций сектора являются ключевыми направлениями.

Как сообщалось, обнародованы сводные показатели страхового рынка Азербайджана, охватывающие январь-декабрь 2020 года. Зафиксирован рост динамики по общим сборам. В таком случае интерес представляют перспективы развития рынка на последующем этапе и вопросы реализации приоритетов.

В связи с этими и другими интересующими сектор вопросами Ассоциация страховщиков Азербайджана запустила проект “страховой интервьюер”.

Первое интервью Report подготовил с генеральным директором Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Зиядом Алиевым.

- В конце 2019 года президент Ильхам Алиев издал соответствующее распоряжение в связи с тем, что Центральный банк Азербайджана является основным контролирующим органом банковского и страхового секторов, а также рынка ценных бумаг. Насколько динамичными и объемным выглядит страховой рынок для вас?

- За прошедшие 10 и 15 лет рынок прошел важный этап развития. За этот период объем страхового рынка вырос в несколько раз. Известно, что в 2011 году был введен ряд видов обязательного страхования, что сыграло серьезную роль в расширении рынка. Можно сказать, что страховой рынок в стране уже сформирован и имеет значительный объем для экономики. В то же время рынок продолжает динамично развиваться. Однако сегодня сравнивая общий уровень развития страхового рынка в Азербайджане с другими странами, например, рынками СНГ, мы видим, что сектор имеет большие возможности для дальнейшего роста. Просто необходимо реализовать те возможности, чтобы местный страховой рынок мог осуществлять более широкие функции, чем сейчас.

Существует несколько показателей для измерения уровня развития страхового рынка. Одним из таких показателей является уровень пенетрации страхового рынка. Для его измерения берется отношение объема страхового рынка, то есть страховых взносов, накопленных за определенный период, к валовому внутреннему продукту (ВВП). По этому показателю становится понятно, сколько процентов из заработанных средств общество тратит на приобретение страховых продуктов. Например, я могу отметить, что в развитых странах люди тратят 7-10 долларов на каждые 100 долларов США, которые они зарабатывают, на приобретение страховых продуктов. В Азербайджане же этот показатель находится на уровне 1 доллара США на каждые 100 долларов, что является показателем значительно более низкой пенетрации. Если даже сравнивать Азербайджан со странами Азии, Латинской Америки, СНГ, которые имеют такой же уровень доходов, как и мы, то и здесь мы находимся на более низком уровне. При нынешнем уровне доходов мы можем увеличить рынок как минимум в 2 раза. Всего лишь надо реализовать имеющиеся возможности.

За последние 10-15 лет знакомство со страховыми продуктами в нашем обществе значительно возросло. По виду обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств мы уже достигли 100%-ной пенетрации. То есть застрахована каждая машина. Однако по другим видам страхования имеются возможности для развития, и мы должны реализовать их, чтобы повысить уровень пенетрации рынка как минимум вдвое. В настоящее время Центральный банк, Ассоциация страховщиков и Бюро обязательного страхования Азербайджана совместно приступили к реализации просветительского проекта. Мы считаем, что в рамках этого проекта, охватывающего широкомасштабные мероприятия, осведомленность населения и субъектов бизнеса о страховании значительно возрастет, в то же время их отношение к страхованию изменится в положительную сторону.

- Главным локомотивом экономики считаются в основном два финансовых института - банковский и страховой. Во многих странах страховой сектор даже опережает банковский по капитализации и темпам развития. Каковы основные причины дисбаланса между развитием страхового и банковского секторов в нашей стране и какие шаги должен предпринять сам сектор в направлении повышения доходности, перспективности страхования в целях повышения роли страхового сектора в обеспечении финансовой инклюзивности, увеличения доли сектора в ВВП для обеспечения этого баланса?

- Различия в уровне развития банковской системы и страхового рынка обусловлены рядом фундаментальных факторов. Частично это объективные причины, а частично - субъективные. Темпы развития этих двух секторов напрямую зависят от уровня доходов на душу населения в стране. Как известно, при определенном уровне доходов на душу населения спрос на банковские услуги в экономике выше, чем на страховые услуги. Более конкретно, в странах с уровнем дохода на душу населения в 5 000 долларов США объем спроса на продукты банковской системы больше, чем на страховые продукты. Во многом по этой причине банковский сектор в настоящее время более развит, чем страховой сектор. Если мы посмотрим на страны с таким же уровнем доходов, как Азербайджан, то увидим, что пенетрация банковского сектора в экономику во много раз превышает страховой сектор. Объем банковского сектора в Чехии, а также в странах Восточной Европы во много раз превышает страховой сектор. Это объективные причины.

Что касается субъективных причин, то естественно, что между страховым сектором и банковским сектором достаточно различий. Фактор доверия имеет все большее значение для развития страхового сектора. Потому что люди передают свой риск страховым компаниям, а взамен также платят деньги. Страхование - это рынок, который в некоторой степени опирается на доверие. В то же время это процесс, основанный на осведомленности, грамотности, культуре риска. Поэтому по мере развития общества, а также повышения информированности людей, финансовой грамотности и уровня доходов спрос на страховые услуги начинает расти.

В целом же рыночная власть финансовых институтов формируется в двух направлениях - в финансовом капитале, активах и качестве, которыми они обладают, и в социальном капитале, который они формируют на протяжении многих лет. Финансовая мощь страховых компаний зависит от того, какой объем финансового капитала они имеют, в какой степени они размещают свои активы в нужных направлениях. Другим типом капитала компаний является социальный капитал. То есть здесь подразумевается доверие потенциальных страхователей к страховым компаниям. Считаю, что необходимо инвестировать и в социальный капитал. Так же, как владельцы страховых компаний, вкладывая деньги в компанию, укрепляют ее, следует также инвестировать в рост социального капитала. То есть, чтобы росло доверие потребителей продуктов страхования к страховому рынку и компаниям.

Страховые компании также должны развивать свою философию подхода к бизнесу. То есть в их философии первостепенное место должно занимать не получение "быстрых" доходов, а развитие социального капитала. К примеру, компании продают страховой продукт. При наступлении страхового случая они должны произвести страховые выплаты. Страховые компании должны рассматривать эти страховые выплаты не как расходы и потерю дохода, а как инвестиции. Компании должны принимать справедливое решение во время страховых случаев, чтобы сформировать доверие. Без справедливого подхода, естественно, не будет сформировано доверие и, как следствие, не увеличится социальный капитал. А бизнес, который не основан на социальном капитале, не будет развиваться.

ЦБА запустил проект по оказанию помощи страховому сектору. Это один из 6-ти наших проектов, которые служат развитию страхового сектора. Основной целью проекта является развитие профессиональных кадров в отрасли. Вы знаете, что в страховом секторе существуют различные профессиональные направления, такие как актуарии, андеррайтеры, специалисты по продажам, риск-менеджеры, аудиторы. Для развития каждого из них Центробанк организует интенсивные тренинги. Мы рассчитываем продолжить подобные проекты и в долгосрочной перспективе, поскольку существует постоянная потребность в институте подготовки кадров. В зарубежной практике такой работой чаще занимаются ассоциации страховщиков. При поддержке регулятора также формируется институт обучения и развития страхования, который занимается как решением проблем развития страхового рынка, так и проводит тренинги по развитию персонала в отрасли. Сегодня в банковской системе Азербайджана уже есть учебный центр. Но в страховом секторе такой структуры еще не сформировалось.

- Каковы Ваши прогнозы относительно страхового рынка в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе, если текущая динамика в страховом секторе сохранится?

- Наши ожидания очень позитивные. Правда, уровень пенетрации страхового рынка у нас низкий, но нынешний уровень развития экономики Азербайджана позволяет нам несколько расширить страховой рынок.

Как известно, широкое распространение пандемии COVID-19 в мире с марта прошлого года, введение жестких карантинных мер, неизбежно ограничивающих как социальную, так и экономическую активность, несколько беспокоило нас с точки зрения развития страхового рынка. Мы рассчитывали, что это отразится на снижении страховых сборов. Но отрадно, что динамика роста была обеспечена. Интересно даже то, что рост происходил в основном за счет добровольных видов страхования. Это обстоятельство свидетельствует о том, что несмотря на пандемию, общество нуждается в страховых услугах и стремится быть застрахованным.

Считаю, что начатые нами проекты еще больше разовьют и расширит страховой рынок, а уровень пенетрации рынка возрастет в несколько раз. Наши ожидания относительно развития страхового рынка в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе позитивны, и мы считаем, что в этом направлении мы достигнем ряда целей.

- Какова Ваша рекомендация страховым компаниям, как профессионала, а не как представителя надзорного органа?

- Моя общая рекомендация страховщикам - подходить к этому бизнесу со стратегической точки зрения. То есть они должны сосредоточиться на долгосрочных целях, а не на краткосрочных результатах. Прежде всего, им следует инвестировать в доверие клиентов.

В бизнесе есть такой термин – ценность, которую он приносит клиенту, - который должен быть основным активом для страховых компаний. Когда мы говорим об активах, первое, что приходит на ум, это финансовые активы. Но активы этим не ограничиваются. Актив при этом должен иметь социальный характер. Если мы нацелены на клиентов, и они действительно могут воспользоваться предоставляемыми нами услугами, то в результате у них формируется позитивное представление о страховщике, его страховых услугах, об этом бизнесе в целом. Это актив, и обязательно нужно инвестировать в данный актив