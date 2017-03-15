ФРС США по-прежнему прогнозирует еще два увеличения ставки в 2017 году

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Большинство членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам мартовского заседания ожидают еще два повышения базовой ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%.

Как передает Report, об этом следует из мартовского экономического прогноза регулятора.

Таким образом, ФРС сохранила ожидания по среднему уровню ставки по итогам 2017 года и по количеству ее повышений. В декабре регулятор прогнозировал три повышения ставки до конца 2017 года — до среднего уровня в 1,375%.

Комитет по открытым рынкам ФРС по итогам мартовского заседания повысил базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых с уровня в 0,5-0,75%.