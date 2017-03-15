 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ФРС повысила базовую процентную до 0,75-1% годовых

    Об этом говорится в распространенном сообщении финансового регулятора

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам мартовского заседания повысил базовую процентную ставку до 0,75-1% годовых с уровня в 0,5-0,75%.

    Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

    ФРС в декабре 2016 года повысила ставку на 0,25 процентного пункта с уровня 0,25-0,5%, на котором она держалась с декабря 2015 года. В конце 2015 года регулятор повысил ее на 0,25 процентного пункта впервые с 29 июня 2006 года. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi