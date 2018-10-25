Forbes назвал самых богатых женщин России

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Президент компании Inteco Management Елена Батурина оказалась самой богатой женщиной в России.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, состояние в 1,2 млрд долларов позволило ей занять первую строчку в рейтинге 25 богатейших россиянок по версии Forbes.

На втором месте оказалась гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, у нее 600 млн долларов. Замкнула тройку лидеров частный инвестор Елена Рыболовлева, попавшая в список благодаря бракоразводному процессу с Дмитрием Рыболовлевым. У нее также 600 млн долларов.

Председатель совета директоров S7 Group и ее совладелец Наталия Филева с тем же состоянием в 600 млн оказалась четвертой, а член совета директоров "Прогресс Капитала" Ольга Белявцева с 500 млн долларов - пятой.

Шестое место с теми же 500 млн заняла Лидия Михайлова - жена основателя "Группы Черкизово" Игоря Бабаева, а на седьмом расположилась дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия с капиталом также в 500 млн долларов.

В десятку также вошли глава юридического департамента "Новатэка", член правления компании Татьяна Кузнецова с 450 млн, Евгения Гурьева, которой с 2007 года напрямую принадлежит пакет акций "Фосагро" (360 млн) и совладелица группы компаний "Содружество" Наталья Луценко, у которой 350 млн.

В сентябре Forbes составил рейтинг самых богатых семей России. Второй год подряд его возглавила семья Михаила Гуцериева, несмотря на то что за год их состояние сократилось с 9,91 миллиарда до 5,97 миллиарда долларов.

На втором месте удалось закрепиться Ротенбергам, чье состояние оценивается в 4,85 миллиарда долларов, а на третьем - Валентину Гапонцеву и его сыну Денису. Их совокупное состояние издание оценило в 3,14 млрд долларов. В первую пятерку также вошли семьи Шаймиевых (2,48 млрд долларов) и Рахимкуловых (1,7 млрд).