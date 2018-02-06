Фондовый рынок Японии ослабел вслед за падением индекса Dow Jones

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Рекордно упавший американский промышленный индекс Dow Jones потянул за собой фондовый рынок Японии, передает Report.
Согласно данным торгов, после того, как основные фондовые индексы США просели на 3,8-4,6 процента, японские индексы разом просели более чем на 4 процента.
Так, например, Nikkei 225, отражающий цены акций 225 крупнейших японских компаний, откатился более чем на 943 пункта. Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, снизился на 3,94 процента.
News DepartmentАвтор новости
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