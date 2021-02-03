Фондовые торги в США завершились ростом ключевых индексов

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли к завершению торговой сессии во вторник.

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли к завершению торговой сессии во вторник.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones вырос на 475,57 пункта (1,57%) и остановился на отметке 30 687,48 пункта. Индекс S&P 500 набрал 52,45 пункта (1,39%) и оказался на отметке 3 826,31 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 209,38 пункта (1,56%), до 13 612,78 пункта.

Нефть марки WTI также выросла в цене. Цена поставок энергоносителя в марте поднялась на 1,29 долларов США (2,41%), до 54,83 долларов США.