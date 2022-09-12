Фондовые индексы США выросли в преддверии данных по инфляции

Основные американские фондовые индексы в понедельник выросли, пока рынки пребывают в ожидании статданных по инфляции в стране.

Основные американские фондовые индексы в понедельник выросли, пока рынки пребывают в ожидании статданных по инфляции в стране.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Так, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,96%, до 32 460,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,13%, до 12 248,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,12%, до 4 112,15 пункта.

Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам августа замедлилась до 8,1% с 8,5% в июле.

Как сообщают аналитики, публикация индекса потребительских цен позволит участникам рынка делать выводы относительно дальнейшей монетарной политики ФРС США.