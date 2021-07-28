Фондовые индексы США отступили от рекордных максимумов

Американские фондовые индексы отступили от рекордных максимумов, прервав продолжавшийся пять сессий подряд цикл роста.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
S&P 500 упал на 20,84 пункта, или 0,5 процента, до 4 401,46. Dow Jones Industrial Average снизился на 85,79 пункта, или 0,2 процента, до 35 058,52. Nasdaq Composite потерял 180,14 пункта, или 1,2 процента, опустившись до 14 660,58 и продемонстрировав самое большое однодневное падение с мая этого года. В понедельник все три индекса закрылись на исторических максимумах.
Между тем в результате мощного ралли с начала года S&P 500 вырос на 17 процентов, а Nasdaq Composite - на 14 процента.