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Фондовые индексы США отступили от рекордных максимумов

Фондовые индексы США отступили от рекордных максимумов Американские фондовые индексы отступили от рекордных максимумов, прервав продолжавшийся пять сессий подряд цикл роста.
Финансы
28 июля 2021 г. 04:46
Фондовые индексы США отступили от рекордных максимумов

Американские фондовые индексы отступили от рекордных максимумов, прервав продолжавшийся пять сессий подряд цикл роста.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

S&P 500 упал на 20,84 пункта, или 0,5 процента, до 4 401,46. Dow Jones Industrial Average снизился на 85,79 пункта, или 0,2 процента, до 35 058,52. Nasdaq Composite потерял 180,14 пункта, или 1,2 процента, опустившись до 14 660,58 и продемонстрировав самое большое однодневное падение с мая этого года. В понедельник все три индекса закрылись на исторических максимумах.

Между тем в результате мощного ралли с начала года S&P 500 вырос на 17 процентов, а Nasdaq Composite - на 14 процента.

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