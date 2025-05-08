О нас

Фонд молодежи Азербайджана выбрал аудитора

Фонд молодежи Азербайджана выбрал аудитора Фонд молодежи Азербайджана выбрал аудитора
Финансы
8 мая 2025 г. 09:48
Фонд молодежи Азербайджана выбрал аудитора

Фонд молодежи Азербайджана завершил опрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2024 год.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем опроса стала компания Tax Audit.

Победившей компании будет выплачено 2 800 манатов.

В прошлом году победителем данного опроса также стал Tax Audit. Компании было выплачено 3 965 манатов.

Фонд молодежи Азербайджана создан указом президента страны от 29 декабря 2012 года и стал публичным юридическим лицом указом главы государства от 7 марта 2018 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Gənclər Fondu auditor seçib

Другие новости из категории

Центр анализа международных отношений выбирает аудитора
Центр анализа международных отношений выбирает аудитора
8 мая 2025 г. 09:37
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.05.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.05.2025)
8 мая 2025 г. 09:12
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.05.2025)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.05.2025)
8 мая 2025 г. 09:09
Украина рассматривает возможность перехода от доллара к евро в качестве базовой валюты
Украина рассматривает возможность перехода от доллара к евро в качестве базовой валюты
8 мая 2025 г. 08:51
В Нахчыване количество активных налогоплательщиков увеличилось почти на 20%
В Нахчыване количество активных налогоплательщиков увеличилось почти на 20%
7 мая 2025 г. 17:13
В Азербайджане в этом году количество активных налогоплательщиков увеличилось на 1,2%
В Азербайджане в этом году количество активных налогоплательщиков увеличилось на 1,2%
7 мая 2025 г. 17:05
Облигациями Bank BTB заинтересовался один инвестор
Облигациями Bank BTB заинтересовался один инвестор
7 мая 2025 г. 16:14
Азербайджан и США проведут вторые переговоры по банковскому регулированию
Азербайджан и США проведут вторые переговоры по банковскому регулированию
7 мая 2025 г. 13:49
НБКО Birkart увеличила свою долю в Umico
НБКО Birkart увеличила свою долю в Umico
7 мая 2025 г. 13:04
Азербайджан обсудил с АБР и ОПЕК финансирование проектов в 3 областях
Азербайджан обсудил с АБР и ОПЕК финансирование проектов в 3 областях
7 мая 2025 г. 12:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi