Фонд молодежи Азербайджана выбрал аудитора

Фонд молодежи Азербайджана завершил опрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2024 год.
Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем опроса стала компания Tax Audit.
Победившей компании будет выплачено 2 800 манатов.
В прошлом году победителем данного опроса также стал Tax Audit. Компании было выплачено 3 965 манатов.
Фонд молодежи Азербайджана создан указом президента страны от 29 декабря 2012 года и стал публичным юридическим лицом указом главы государства от 7 марта 2018 года.