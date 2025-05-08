Фонд молодежи Азербайджана выбрал аудитора

Фонд молодежи Азербайджана выбрал аудитора

Фонд молодежи Азербайджана завершил опрос котировок на аудит финансовой отчетности за 2024 год.

Как сообщает Report со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, победителем опроса стала компания Tax Audit.

Победившей компании будет выплачено 2 800 манатов.

В прошлом году победителем данного опроса также стал Tax Audit. Компании было выплачено 3 965 манатов.

Фонд молодежи Азербайджана создан указом президента страны от 29 декабря 2012 года и стал публичным юридическим лицом указом главы государства от 7 марта 2018 года.