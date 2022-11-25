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Fitch улучшило прогноз по рейтингу Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана

Fitch улучшило прогноз по рейтингу Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана Международное рейтинговое агентство Fitch Rating изменило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана в иностранной и национальной валюте со стабильного на позитивный » и подтвердило РДЭ н
Финансы
25 ноября 2022 г. 16:55
Fitch улучшило прогноз по рейтингу Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Fitch Rating изменило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (MCGF) в иностранной и национальной валюте со стабильного на позитивный и подтвердило РДЭ на уровне "BB+".

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

Пересмотр прогноза последовал за пересмотром прогноза по суверенному рейтингу Азербайджана (BB+) на позитивный. Подтверждение рейтинга отражает неизменное мнение Fitch о тесных связях фонда с государством и его стратегической важности в обеспечении доступного жилья и развитии деловой среды за счет содействия финансированию малых и средних предприятий (МСП).

Оценка рейтинговых факторов поддержки в соответствии с критериями Fitch для компаний, связанных с государством (GRE), составила 50 баллов, что привело к уравниванию рейтингов с суверенными независимо от кредитного профиля компании на самостоятельной основе (SCP).

"Обеспечение населения доступным жильем является одним из главных стратегических приоритетов правительства. Фонд является единственной организацией, имеющей право предоставлять субсидированную ипотеку в стране, для которой нет потенциальной замены. Доля фонда в ипотечных кредитах населению в настоящее время составляет около 80%.

Являясь государственным агентом по реализации национальной жилищной политики, MCGF направляет недорогое финансирование на рынок ипотечного кредитования, делая ипотечные кредиты доступными для населения. Это делает фонд зависимым от регулярного доступа к финансированию", - отмечает Fitch.

Рейтинговое агентство отмечает, что MCGF продолжает получать солидную поддержку со стороны государства. Для финансирования социальной ипотеки он ежегодно получает капитальные вливания от государства, которые в 2021-2022 годах составили 166 млн манатов. Еще одной формой поддержки является гарантия Центробанка по выкупу облигаций фонда. Он подразумевает обязательство ЦБА выкупать облигации фонда у держателей облигаций по требованию. Центральному банку принадлежит более 30% выпущенных облигаций MCGF. Фонд входит в число четырех организаций страны, освобожденных от уплаты налога на прибыль. Государство оказывает косвенную поддержку через специальную классификацию облигаций фонда и его продуктов по группам риска, что делает их более привлекательными для банков.

Fitch ожидает, что регулятивное и политическое влияние по-прежнему будут оказывать сильную поддержку компании, по крайней мере, в среднесрочной перспективе. В 2023 году государство планирует выделить финансирование в размере 100 млн манатов. Большая часть этих средств предназначена для предоставления социальной ипотеки, но также включает финансирование для субсидирования кредитов МСП.

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Версия на английском языке Fitch revises outlook on Azerbaijan Mortgage and Credit Guarantee Fund to positive
Версия на азербайджанском языке “Fitch" İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun reytinqi üzrə proqnozunu yaxşılaşdırıb

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