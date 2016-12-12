Fitch: Санация МБА завершится в следующем году

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Государство продолжит оказывать поддержку Международному банку Азербайджана (МБА) и процесс оздоровления и очистки баланса от плохих активов завершится в 2017 году.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете "Банковский сектор СНГ", подготовленном международным рейтинговым агентством Fitch.

В отчете также говорится, что банковский сектор Азербайджана столкнулся с проблемой недостаточности капитала и ликвидности вследствие ухудшения качества активов из-за резкого удешевления национальной валюты и валютных долгов.

Fitch в 2017 году прогнозирует продолжение процесса оздоровления, а также банкротства банков из-за дефицита капитала и высоких убытков. Агентство объясняет прогноз "негативный" по банковском сектору ухудшением финансового положения банков, а также "негативным" прогнозом по независимому рейтингу государства.