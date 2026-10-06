Fitch Ratings: Банковский сектор Азербайджана больше не вызывает опасений

Банковская отрасль Азербайджана в течение последних лет показала заметный рост устойчивости, значительно уменьшив степень подверженности неблагоприятным внешним воздействиям.

Как сообщает Report, об этом заявил старший директор, руководитель группы суверенных рейтингов Восточной Европы Fitch Ratings Эрик Ариспе Моралес (Erich Arispe Morales) в рамках проходящего в Баку "Fitch on Azerbaijan 2026".

"Если в середине предыдущего десятилетия банковская система страны была поводом для серьезных беспокойств, то на сегодняшний день картина принципиально иная. Мы фиксируем снижение долларизации, уменьшение внешнего левериджа, создание достаточных буферов капитала и повышение качества активов банков, а также рост розничного кредитного сегмента. С позиции суверенного рейтинга, банковский сектор в настоящее время не представляет угрозы", - подчеркнул аналитик агентства.

Как отметил представитель Fitch, ограниченность механизмов финансовой трансмиссии наделяет банковскую систему Азербайджана определенной степенью независимости и оберегает ее от непосредственного воздействия повышения процентных ставок в США и европейских странах. Вместе с тем перед регулятором и участниками финансового рынка остается несколько приоритетных задач. Первая из них связана с усилением действенности трансмиссионного канала денежно-кредитной политики - обеспечением эффективной передачи решений Центрального банка по процентным ставкам на депозитные и кредитные ставки в условиях избыточной ликвидности. Вторая приоритетная задача состоит в активизации спроса на кредитные ресурсы со стороны предпринимательского сектора.

"На данный момент банки располагают достаточной ликвидностью, а сами финансовые учреждения пребывают в устойчивом состоянии. Ключевой вопрос состоит в том, что именно требуется для формирования стабильного кредитного цикла: устранение барьеров в доступе к финансовым ресурсам или возникновение необходимого объема качественных проектов и спроса от частного сектора", - указал Э. А. Моралес.

В международном рейтинговом агентстве не прогнозируют существенных сдвигов в структуре частного сектора на протяжении ближайшего года, однако еще раз акцентируют внимание на достижениях банковской системы Азербайджана как в сопоставлении с суверенными аналогами сходного рейтингового уровня, так и в региональном масштабе.