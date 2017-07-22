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    Fitch подтвердил кредитный рейтинг Турции

    Прогноз по рейтингу стабильный

    Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте Турции на уровне "BB +".

    Как сообщает Report, прогноз по рейтингу остался "стабильным".

    Fitch сохранил долгосрочный кредитный рейтинг в национальной валюте на уровне "BBВ-".

    Краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте Турции подтвержден на уровне "B", а в национальной валюте – на уровне "F3".

    В докладе Fitch отмечается, что кредитный рейтинг Турции сбалансировался низким уровнем государственного долга и высокими темпами экономического роста на фоне уязвимости к внешним финансовым воздействиям, определенных политических и геополитических рисков, высокой инфляции и макроэкономической нестабильности.

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