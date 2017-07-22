Fitch подтвердил кредитный рейтинг Турции

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте Турции на уровне "BB +".

Как сообщает Report, прогноз по рейтингу остался "стабильным".

Fitch сохранил долгосрочный кредитный рейтинг в национальной валюте на уровне "BBВ-".

Краткосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте Турции подтвержден на уровне "B", а в национальной валюте – на уровне "F3".

В докладе Fitch отмечается, что кредитный рейтинг Турции сбалансировался низким уровнем государственного долга и высокими темпами экономического роста на фоне уязвимости к внешним финансовым воздействиям, определенных политических и геополитических рисков, высокой инфляции и макроэкономической нестабильности.