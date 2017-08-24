Fitch может снизить суверенный рейтинг США

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch может подвергнуть пересмотру суверенный рейтинг США, если американские власти не смогут своевременно договориться о повышении лимита госдолга. Как сообщает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Fitch отмечает, что подобные действия могут не соответствовать наивысшему рейтингу страны – "AAA".

Напомним, что на следующей сессии Конгресса США, запланированной на 5 сентября, необходимо прийти к консенсусу по уровню финансирования деятельности госорганов на 2018 год. Это необходимо для того, чтобы избежать временного прекращения работы правительства в октябре. Иначе финансовые рынки окончательно потеряют доверие к властям США, что может спровоцировать кратковременный кризис.