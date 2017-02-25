Финансовая поддержка МБА превысит 21% от ВВП

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch заявило о чрезвычайной уязвимости банковского сектора Азербайджана после девальвации национальной валюты и экономического спада. Агентство утвердило рейтинг банковского сектора на уровне "ccc".

Как сообщает Report, в отчете агентства говорится, что в 2016 году Палатой надзора за финансовыми рынками аннулированы лицензии 10 банков, начата реструктуризация Международного банка Азербайджана (МБА), владеющего 30% совокупных банковских активов.

Fitch полагает, что высокий удельный вес проблемных кредитов (21%) в совокупном кредитном портфеле (по мнению агентства, показатель занижен) а также снижение среднего коэффициента адекватности капитала до 7,6% создают необходимость финансовой поддержки сектора в 2017 году. Основная часть финансирования будет обеспечиваться, вероятнее всего, Госнефтефондом Азербайджана (ГНФАР). Кроме того, государство будет оказывать дополнительную поддержку МБА.

Агентство отмечает, что государственная финансовая поддержка (гарантии), предоставленная Межбанку в течение последних двух лет на уровне 21% от ВВП, и ее удельный вес будут увеличены.