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Фарид Османов: Доля безналичных платежей в Азербайджане достигла 40%

Фарид Османов: Доля безналичных платежей в Азербайджане достигла 40% По данным Всемирного банка, в 2018 году в мире насчитывалось 12 тысяч финтех-организаций, а в начале 2021 года их число достигло 23 тысяч.
Финансы
16 июня 2022 г. 10:57
Фарид Османов: Доля безналичных платежей в Азербайджане достигла 40%

По данным Всемирного банка, в 2018 году в мире насчитывалось 12 тысяч финтех-организаций, а в начале 2021 года их число достигло 23 тысяч.

Как сообщает Report, об этом во время выступления на проходящей в Баку выставке финансов и технологий Fintex Summit заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана Фарид Османов.

По словам Османова, инвестиции в финтех также выросли: "В 2021 году инвестиции в финтех достигли 210 млрд долларов США. Похоже, что быстрое внедрение финтехов побудило банки предпринять более гибкие и быстрые шаги".

Османов отметил, что в результате ряда мероприятий, проводимых в течение последнего года как Центральным банком Азербайджана, так и участниками экосистемы, объем безналичных платежей расширился: "По состоянию на 1 июня количество платежных карт в обращении составляет 12,4 млн штук, что на 20% больше, чем за аналогичный период. За тот же период объем безналичных платежей внутри страны увеличился в 2,2 раза и достиг 8 млрд манатов. Удельный вес безналичных платежей увеличился на 12,4 процентных пункта и в целом достиг 40%. Электронная торговля, имеющая особое значение в безналичных расчетах, выросла в 2,7 раза и достигла 6 миллиардов манатов. Эта статистика свидетельствует о том, что в стране проводится ряд мер по расширению безналичной экономики".

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Версия на азербайджанском языке Fərid Osmanov: "Azərbaycanda nağdsız ödənişlərin payı 40 %-ə çatıb"

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