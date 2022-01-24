Фаиг Оруджев: 15,9% доходов госбюджета в этом году будет формироваться за счет ГТК

В 2022 году 15,9% доходов госбюджета планируется сформировать за счет поступлений со стороны Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК).

В 2022 году 15,9% доходов госбюджета планируется сформировать за счет поступлений со стороны Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК).

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник отдела Главного управления регулирования таможенных тарифов и платежей ГТК Фаиг Оруджев, выступая сегодня в Лянкяране на тренинге "Реформы в таможенной системе: результаты, перспективы".

По его словам, в этом году трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана и поступления в Государственную налоговую службу при Министерстве экономики также составляют основные источники доходов государственного бюджета: "Трансферты, выделяемые Государственным нефтяным фондом, формируют 47,4% доходов государственного бюджета, поступления из Государственной налоговой службы - 32,9%".