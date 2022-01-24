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Фаиг Оруджев: 15,9% доходов госбюджета в этом году будет формироваться за счет ГТК

Фаиг Оруджев: 15,9% доходов госбюджета в этом году будет формироваться за счет ГТК В 2022 году 15,9% доходов госбюджета планируется сформировать за счет поступлений со стороны Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК).
Финансы
24 января 2022 г. 13:36
Фаиг Оруджев: 15,9% доходов госбюджета в этом году будет формироваться за счет ГТК

В 2022 году 15,9% доходов госбюджета планируется сформировать за счет поступлений со стороны Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК).

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник отдела Главного управления регулирования таможенных тарифов и платежей ГТК Фаиг Оруджев, выступая сегодня в Лянкяране на тренинге "Реформы в таможенной системе: результаты, перспективы".

По его словам, в этом году трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана и поступления в Государственную налоговую службу при Министерстве экономики также составляют основные источники доходов государственного бюджета: "Трансферты, выделяемые Государственным нефтяным фондом, формируют 47,4% доходов государственного бюджета, поступления из Государственной налоговой службы - 32,9%".

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Версия на английском языке Faig Orujov: State Customs Committee's transfers will account for 15.9% of 2022 state budget revenues
Версия на азербайджанском языке Faiq Orucov: "Bu il dövlət büdcəsi gəlirlərinin 15,9 %-i DGK hesabına formalaşacaq"

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