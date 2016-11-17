Expressbank подключится к системе денежных переводов "Хазри"

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ ОАО Expressbank присоединится к системе международных денежных переводов "Хазри", принадлежащей ОАО Kapital Bank. Об этом заявил Report директор департамента по продажам Kapital Bank Вусал Нагиев.

По его словам, ведутся переговоры с еще двумя банками: “С целью выхода на рынок Турции ведутся переговоры с Zıraat Bankası. В то же время обсуждается вопрос подключения к системе местного Amrahbank”.

Отметим, что система "Хазри" представлена в 3 500 пунктах в 5 странах СНГ. К системе подключились Atabank, Bank VTB (Azerbaijan) и AFB Bank.