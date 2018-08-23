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Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Еврокомиссия одобрила первый пакет помощи Ирану в размере 18 млн. евро.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, 8 млн. евро выделяется на помощь частному сектору.
Отмечается, что данные меры - первый шаг в рамках более широкого пакета помощи в размере 50 млн. евро для страны, направленного для поддержки экономического и социального развития в Исламской Республике Иран.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости