Евро подешевел к доллару перед выходом данных по экономике Германии

Курс евро к доллару снизился во вторник утром перед публикацией оценки доверия потребителей к экономике Германии.

Курс евро к доллару снизился во вторник утром перед публикацией оценки доверия потребителей к экономике Германии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс евро к доллару опустился до $1,1374 с уровня прошлого закрытия в $1,1387 за евро.

Курс доллара к иене в то же время рос до 143,11 иены со 142,84 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) поднимался на 0,13%, до 99,12 пункта.

Позднее во вторник исследовательская компания GfK опубликует индекс доверия потребителей к экономике Германии. Как ожидается, показатель по состоянию на июнь вырос до минус 19 пунктов с минус 20,6 пункта месяцем ранее.

В это же день будут обнародованы данные по индексу доверия потребителей в США от аналитической компании Conference Board. Аналитики ждут, что в мае показатель увеличился до 87,2 пункта с 86 пунктов месяцем ранее.