​Евро на мировом рынке продолжает дорожать

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ 10 сентября на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 0,47% и составил 16 330,40 пунктов, индекс S&P 500 - на 0,53% - до 1 952,29 пунктов, Nasdaq - на 0,84% - до 4 952,29 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 снизился на 1,18% - до 6 155,81 пунктов, французский индекс CAC-40 - на 1,46% - до 4 596,53 пунктов, германский DAX - на 0,90% - до 10 210,44 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 0,44% и составила 1 111,00 долларов.

Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1282 (+0,64%).