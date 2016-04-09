​Евро и золото на мировом рынке подорожали

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ 8 апреля на американском фондовом рынке индекс Dow Jones вырос на 0,20% и составил 17 576,96 пунктов, индекс S&P 500 вырос на 0,28% - до 2 047,60 пунктов, Nasdaq подорожал на 0,05% - до 4 850,69 пунктов.

Как сообщает Report, на европейских фондовых рынках индекс FTSE 100 вырос на 1,10% - до 6 204,41 пунктов, французский индекс CAC-40 подорожална 1,35% - до 4 303,91 пунктов, германский DAX вырос на 0,96% - до 9 622,26 пунктов.

Утром на COMEX стоимость унции золота выросла на 0,51% и составила 1 243,80 долларов. Курс евро на мировых рынках по отношению к доллару составил 1,1399 (+0,18%).